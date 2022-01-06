Президент Сербии назвал задержание теннисиста Джоковича в аэропорту Мельбурна "издевательством"

Президент Сербии Александар Вучич назвал задержание и многочасовой допрос теннисиста Новака Джоковича пограничниками в аэропорту австралийского Мельбурна из-за ошибки при оформлении визы "издевательством". Об этом сербский лидер написал в среду на своей странице в Instagram по итогам телефонной беседы с первой ракеткой мира, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Только что я закончил телефонный разговор с Новаком Джоковичем. Я сказал нашему Новаку, что вся Сербия с ним, что наши органы власти предпринимают все меры, чтобы издевательство над лучшим теннисистом мира было прекращено в самые кратчайшие сроки. В соответствии со всеми нормами международного права Сербия будет бороться за Новака Джоковича, правду и истину", - написал Вучич.

Ранее отец Джоковича сообщил журналистам, что его сына задержали в Австралии по прилете на Открытый чемпионат Австралии по теннису. Спортсмена около восьми часов допрашивали пограничники в аэропорту Мельбурна из-за ошибки при оформлении визы. Ранее Джокович получил медицинское освобождение от вакцинации против COVID-19, однако власти австралийского штата Виктория не приняли его документы. Сербские СМИ отмечают, что в отношении других спортсменов с аналогичными освобождениями вопросов у местных властей не возникло.

Отмечается, что теннисиста изолировали в отдельной комнате аэропорта и на несколько часов отняли у него мобильный телефон.

Джоковичу 34 года, на его счету 20 побед на турнирах Большого шлема, девять раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, в том числе в 2021 году, шесть раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США, два раза - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 86 побед на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008). Ранее сообщалось, что серб может пропустить первый в сезоне турнир Большого шлема из-за отказа пройти курс вакцинации.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.