Великобритания и Ирландия готовятся подать заявку на проведение Евро-2028

Власти Великобритании и Ирландии планируют отказаться от участия в конкурсе на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года и вместо этого подать заявку на организацию Евро-2028. Как сообщила газета Times, британские футбольные власти были заверены, что у них будет значительно больше шансов провести чемпионат Европы, нежели мировое первенство, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Правительства Великобритании и Ирландии должны окончательно определиться со своей заявкой до марта. Отмечается, что в 2028 году чемпионат Европы может пройти с участием 32 команд (сейчас в финальной стадии турнира играют 24 сборные). Times указала, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приветствовал бы проведение Евро-2028 в Великобритании и Ирландии, учитывая гарантированный коммерческий успех и уже имеющуюся высококачественную спортивную инфраструктуру в этих странах.

По предварительным сведениям, заявка предполагает, что матчи четырех групп из восьми на Евро-2028 пройдут в Англии, а игры остальных квартетов будут разбиты между Шотландией, Уэльсом, Северной Ирландией и Республикой Ирландия, которые также примут несколько матчей раунда плей-офф. Тренировочные базы сборных будут разбросаны по всей Великобритании и Ирландии. При этом, как указала газета, сборным Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Ирландии не будет гарантировано попадание на турнир - они должны будут пробиваться на него через квалификационный раунд.

TImes утверждает, что среди других претендентов на проведение Евро-2028 также значатся Россия и Турция. При этом, по мнению газеты, британо-ирландская заявка будет считаться наиболее предпочтительной, так как РФ в 2018 году провела чемпионат мира, а Турция уже на протяжении многих лет неудачно пытается заполучить право организации европейского турнира. В июне 2021 года генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что РФ готова принять чемпионат Европы в 2028 или 2032 году.

Издание добавило, что Лондон и Дублин могут отозвать заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году, поскольку Международная федерация футбола (ФИФА) последние десятилетия предпочитает предоставлять право на проведение мундиаля тем странам, которые еще его не принимали. Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможности совместной организации чемпионата мира 2030 года Израилем и странами арабского мира, либо государствами Южной Америки. Кроме того, уже известно, что совместную заявку на проведение ЧМ-2030 подали Испания и Португалия.

Политические последствия

В то же время, как добавила газета, итоговое решение еще не принято. Британские власти опасаются, что отказ от участия в конкурсе на проведение чемпионата мира может привести к неприятным политическим последствиям для премьер-министра Бориса Джонсона. В 2019 году перед всеобщими выборами правящая Консервативная партия Соединенного Королевства включила пункт о ЧМ в свою избирательную программу. В октябре Джонсон объявил, что правительство выделит 2,8 млн фунтов стерлингов ($3,9 млн) на организацию мундиаля в стране.

Чемпионат мира по футболу в Англии проводился в 1966 году: именно на этом турнире английская сборная завоевала свой единственный крупный трофей. В 1996 году Англия принимала чемпионат Европы: тогда англичане дошли до полуфинала. На Евро-2020, состоявшемся летом 2021 года в связи с переносом соревнований на год из-за пандемии коронавируса, сборная Англии уступила в финале команде Италии, встреча прошла на стадионе "Уэмбли". Турнир приняли Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.