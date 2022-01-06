Власти Австралии аннулировали визу теннисиста Джоковича и выдворят его из страны

Австралийские власти аннулировали визу сербского теннисиста Новака Джоковича, прилетевшего в среду вечером в Мельбурн для участия в Australian Open. Об этом сообщили в Федеральной пограничной службе страны (ABF), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"ABF может подтвердить, что Джокович не предоставил надлежащих доказательств [своего] соответствия требованиям въезда в Австралию, и его виза была аннулирована. Лица, не являющиеся гражданами и не имеющие действительной визы при въезде, а также те, у кого виза была аннулирована, будут задержаны и выдворены из Австралии", - указано в заявлении ведомства.

По словам министра здравоохранения Австралии Грега Ханта, причиной отмены визы стало то, что сербский теннисист не предоставил доказательств законного медицинского освобождения от вакцинации. "Непривитые люди не могут въезжать в Австралию, если у них нет медицинского освобождения", - сказал глава ведомства, отметив, что сотрудники пограничной службы проверили "честность и объективность доказательств", предоставленных Джоковичем, после чего приняли решение об аннулировании визы.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, комментируя аннулирование визы спортсмена, подчеркнул, что правила остаются едиными для всех "особенно, когда дело касается наших границ". "Никто не стоит выше этих правил. Наша строгая пограничная политика имеет решающее значение для того, чтобы сохранять в Австралии один из самых низких показателей смертности от COVID-19 в мире, и мы продолжаем проявлять бдительность", - указал премьер на своей странице в Twitter.

Задержание теннисиста

Сербский теннисист был задержан в среду вечером в аэропорту Мельбурна из-за проблем с документами. Как выяснилось, визы, полученные его командой перед поездкой, не предусматривают возможности въехать в Австралию с медицинским освобождением от вакцинации против COVID-19. Кроме того, у сотрудников ABF возникли сомнения в том, что причины, по которым теннисист отказывается от вакцинации, соответствуют требованиям австралийского правительства. "ABF обратилась [к] правительству [штата] Виктория, чтобы удостовериться в том, что власти штата действительно поддерживают разрешение на въезд [Джоковича], и запросила дополнительную информацию о причинах медицинского освобождения для теннисиста", - цитирует газета Sydney Morning Herald пресс-секретаря погранслужбы.

В правительстве штата заявили, что не знают причин, по которым сербский спортсмен получил медицинское освобождение от прививки против коронавируса, и не станут оказывать ему поддержку. "Мы не будем предоставлять Новаку Джоковичу индивидуальную визовую поддержку для участия в Открытом чемпионате Австралии 2022 года", - указала исполняющая обязанности министра спорта штата Яала Пулфорд на своей странице в Twitter.

Ранее Моррисон заявил, что спортсмен "должен предоставить объективные доказательства того, что он не может быть вакцинирован по медицинским показаниям". "Если этих доказательств будет недостаточно, то с ним не будут обращаться иначе, чем с кем-либо другим, и он полетит домой следующим рейсом. Для Новака Джоковича не должно быть никаких особых правил", - подчеркнул премьер.

Участие Джоковича в Australian Open

Организаторы Australian Open подтвердили 5 января, что первая ракетка мира Джокович получил разрешения на въезд в страну и участие в турнире на основании медицинского освобождения от вакцинации против COVID-19. Это сообщение вызвало резко негативную реакцию в стране и стало причиной жесткой критики как в адрес самого спортсмена, так и в адрес федеральных и региональных властей Австралии, которые столкнулись с обвинением в практике двойных стандартов.

В Федерации тенниса Австралии и правительстве штата Виктория заявили о том, что Джокович получил разрешение на въезд в страну, поскольку предоставил убедительные доказательства того, что он не может быть вакцинирован, однако местные СМИ и австралийские пользователи социальных сетей отнеслись к этим утверждениям со скептицизмом.

Джоковичу 34 года, на его счету 20 побед на турнирах Большого шлема, девять раз он выигрывал Australian Open, в том числе в 2021 году, шесть раз - Уимблдон, трижды - US Open, два раза - Roland Garros. Всего на его счету 86 побед на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

Australian Open пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.