Экс-игрок сборной Англии выразил мнение о Роналду

Бывший игрок сборной Англии по футболу Габриэль Агбонлахор поделился мнением об игроке "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, передает Football Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сульшер поймет, что совершил ошибку, пригласив Роналду. Вот и все. Да, Роналду забивает, но это голы, которые забили бы Гринвуд и Рэшфорд на этой позиции. Я бы отпустил Роналду летом", - сказал Агбонлахор.

27 августа "Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду, который выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Прошлым клубом португальца был "Ювентус". Он выступал за туринцев с 2018 года. За это время португалец провел 98 матчей в Серии А, в которых забил 81 мяч и сделал 20 голевых передач.