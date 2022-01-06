Стерлинг о бое с Яном: я собираюсь сжечь этого парня

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алджамейн Стерлинг поделился ожиданиями от боя с Петром Яном, который состоится 5 марта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я собираюсь сжечь этого парня. Один из нас будет выглядеть как осел, и я знаю, что это буду не я. Ставлю на это", - написал Стерлинг в Twitter.

Стоит напомнить, что Ян лишился своего пояса как раз в бою со Стерлингом. Поединок состоялся в ночь на 7 марта по московскому времени на турнире UFC 259. Россиянин был дисквалифицирован из-за запрещенного приема, который он применил в четвертом раунде, - Ян нанес Стерлингу удар коленом в голову, когда тот находился в лежачем положении.

Свой последний бой Ян провел 30 октября против Кори Сэндхагена в рамках UFC 267 и одержал победу единогласным решением судей.