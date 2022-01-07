В ВОЗ оценили безопасность проведения Олимпиады в Пекине

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не видит серьзных рисков в проведении зимней Олимпиады в Пекине с учетом строгих эпидемиологических мер и иных шагов, предпринятых китайскими властями в преддверии соревнований.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, так безопасность предстоящих Игр оценил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан в ходе брифинга, трансляция которого ведется на YouTube-канале организации.

Эпидемиолог сообщил, что ВОЗ сотрудничает с китайскими властями в вопросах, связанных с безопасным проведением предстоящих Олимпийских игр. Кроме того, организация совместно с Международным олимпийским комитетом (МОК) изучает руководства по проведению Олимпиады, разработанные китайской стороной.

Ранее Олимпийский комитет Швейцарии обратился к МОК с просьбой рассмотреть возможность переноса зимних Игр-2022 в Пекине из-за сложной эпидемиологической обстановки. Глава Олимпийского комитета Швейцарии Ральф Штокли указал на рост заражений среди атлетов, который из-за заболевания не смогут отобраться на предстоящие Игры.

В среду, 5 января, ВОЗ сообщила о 2 294 039 новых случаях заражения коронавирусом в мире за сутки.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.