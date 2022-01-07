Вся история футбольного клуба "Карабах" в одном фильме

Документальный фильм о футбольном клубе "Карабах" охватит всю его историю - от момента создания до сегодняшних дней. Об этом сказал Trend режиссер киноленты Фуад Гулиев, передает Day.Az.

Авторами сценария картины, которую будет снимать студия Salnaməfilm, являются Исмаил Сафарали и Роман Оркодашвили.

"В настоящее время мы находимся на этапе подготовки к съемкам. Скорее всего, в конце января перейдем к утверждению всех локаций для съемок. Ранее уже был снят один фильм о футбольном клубе "Карабах", но он затронул только часть его истории. Мы же в своей картине отразим всю историю ФК. В киноленте будут представлены малоизвестные факты и события из истории клуба", - сказал режиссер.

Отметим, что "Карабах" - азербайджанский профессиональный футбольный клуб из Агдама.