Тренер предложил Месси пропустить два матча

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони предложил форварду "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси пропустить два следующих матча отбора на чемпионат мира - 2022 против Чили и Колумбии. Об этом сообщает Tyc Sports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По сведениям источника, данное предложение было озвучено из-за того, что форвард недавно заболел COVID-19. Сам Месси взял несколько дней на раздумья.

Матчи сборной Аргентины против Чили и Колумбии пройдут 27 января и 1 февраля соответственно.

Аргентинский нападающий перебрался в "Пари Сен-Жермен" в августе этого года. До этого он на протяжении 18 лет находился в системе испанской "Барселоны". После перехода в французский клуб 34-летний игрок сумел уже шесть раз отличиться за свою новую команду. Однако в чемпионате Франции на счету Месси всего один гол в одиннадцати матчах.

В Лиге чемпионов аргентинец является лучшим бомбардиром своей команды. В 1/8 финала французы встретятся с мадридским "Реалом".