Нападающий «Барселоны» перешел в «Астон Виллу»

Нападающий "Барселоны" Филиппе Коутиньо на правах аренды перешел в "Астон Виллу". Об этом сообщила пресс-служба английского клуба, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бразилец арендован до конца нынешнего сезона, после чего "Астон Вилла" сможет использовать опцию выкупа.

"Астон Вилла" будет частично выплачивать зарплату 29-летнему игроку. В ближайшие часы он отправится в Бирмингем.

В нынешнем сезоне Коутиньо в составе "Барселоны" провел 16 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского форварда составляет €18 млн.