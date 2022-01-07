https://news.day.az/sport/1424235.html Нападающий «Барселоны» перешел в «Астон Виллу»
Нападающий «Барселоны» перешел в «Астон Виллу»
Нападающий "Барселоны" Филиппе Коутиньо на правах аренды перешел в "Астон Виллу". Об этом сообщила пресс-служба английского клуба, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Бразилец арендован до конца нынешнего сезона, после чего "Астон Вилла" сможет использовать опцию выкупа.
"Астон Вилла" будет частично выплачивать зарплату 29-летнему игроку. В ближайшие часы он отправится в Бирмингем.
В нынешнем сезоне Коутиньо в составе "Барселоны" провел 16 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.
По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского форварда составляет €18 млн.
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