Отец Джоковича заявил, что его сын сидит в тюрьме

Срджан Джокович, отец сербского теннисиста Новака Джоковича, прокомментировал ситуацию вокруг своего сына, которого отказываются допускать до турнира Australian Open из-за отсутствия вакцины от COVID-19. Его слова передает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Новак и его команда подали те же документы, что и 25 других теннисистов, и у них не было никаких проблем - только у Новака. Они хотят унизить Новака. Они могли бы сказать: "Новак, не приезжай", и это было бы нормально. Но нет, они хотят его унизить. Его не просто задержали, он в тюрьме", - сказал Срджан Джокович.