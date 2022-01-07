Нападающий "Манчестер Сити" тайно женился

Нападающий "Манчестер Сити" Рияд Марез тайно женился на 23-летней модели Тэйлор Уорд, сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Церемония прошла согласно мусульманским традициям. Источник отмечает, что влюбленные намерены провести еще одно мероприятие в Великобритании, чтобы брак считался законным в этой стране.

"Рияд и Тэйлор сейчас легально женаты по исламским законам. Для них было важно следовать религиозным традициям. Церемония была короткой. Теперь они на пути ко второй свадьбе, которая станет главным событием. Тэйлор и Рияд счастливы и очень любят друг друга", - рассказал один из гостей торжества.

Пара сообщила о помолвке в июне 2021 года. Рияд подарил возлюбленной кольцо стоимостью около 480 000 евро.