Первая ракетка мира Джокович будет судиться с властями Австралии

Австралийский суд должен в понедельник рассмотреть законность запрета на въезд в страну первой ракетки мира Новака Джоковича. Правительство призывало отложить слушания, но судья настоял на скорейшем разбирательстве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, теннисист находится в гостинице для лиц, ожидающих депортации, с четверга, когда пограничная служба выявила ошибку в его визе. Спортсмен прилетел для участия в Открытом чемпионате Австралии. Его допустили к соревнованиям, вопреки принципиальному отказу предоставлять документы о вакцинации от коронавируса. Сам Джокович объяснял, что у него есть справка о медотводе от прививки. Теперь же он уточнил, что в декабре перенёс COVID-19.

Адвокаты сербского теннисиста настаивают на том, что у австралийских властей нет оснований не допускать его в страну. Они ссылаются, в частности, на письмо МВД о том, что Джокович выполнил все необходимые условия для въезда.

В правительстве подчеркивают, что без прививки после перенесённого COVID-19 въезжать в Австралию могут только резиденты. Виза была аннулирована, а штат Виктория, где Открытый чемпионат по теннису стартует через неделю, отказался поддержать прошение спортсмена о переоформлении документов.