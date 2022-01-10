Шевченко заразился коронавирусом второй раз за 12 дней

Главный тренер итальянского "Дженоа" Андрей Шевченко пропустит матч 21-го тура Серии А со "Специей". Наставник сдал положительный тест на коронавирус и был изолирован. Об этом сообщает пресс-служба "грифонов", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

28 декабря украинский специалист заразился коронавирусом и рисковал пропустить встречу 20-го тура чемпионата Италии с "Сассуоло" (1:1), которая состоялась 6 января.

5 января Шевченко сообщил, что сдал отрицательный тест на COVID-19 и сможет присутствовать на матче. Сегодня, 9 января, пресс-служба клуба сообщила, что наставник снова сдал положительный тест на коронавирус и будет отсутствовать на матче со "Специей".

Руководить командой с бровки будет помощник украинца Мауро Тассотти.

"Дженоа" после 20-ти туров занимает предпоследнее, 19-е, место в турнирной таблице Серии А. В активе подопечных Шевченко 12 очков.