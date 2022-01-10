Сербскому теннисисту Новаку Джоковичу вернули визу

Сербскому теннисисту Новаку Джоковичу восстановили австралийскую визу и разрешили остаться в стране. Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, такое решение принял Федеральный суд в Мельбурне, рассмотрев апелляцию спортсмена, чью визу ранее аннулировали по решению пограничной службы.

Болельщики восприняли новость с энтузиазмом:

- Мне уже не верилось, но в суде мы увидели, что австралийская правовая система функционирует, для неё важны доказательства, она справедлива и - самое главное - на неё не влияют никакие политики.

- Я очень счастлива, как и всё местное сербское сообщество, и как все болельщики Новака Джоковича из других стран.

Между тем, несмотря на судебное решение, за министерством иммиграции по-прежнему сохраняется право аннулировать визу Джоковича за въезд в страну без вакцинации.