https://news.day.az/sport/1425466.html Татьяну Тарасову вновь госпитализировали
Татьяну Тарасову вновь госпитализировали
Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову госпитализировали.
По ее словам, она сейчас находится в медучреждении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Я в больнице", - сказала Тарасова.
Отметим, что это уже второй случай госпитализации Тарасовой за последний месяц. Ранее она попала в больницу 14 декабря по причине высокого давления, но спустя неделю ее выписали домой.
В прошлый раз Тарасова была вынуждена пропустить финальные съемки "Ледникового периода", в котором она является главой из членов жюри. Также в этом сезоне Тарасова не комментирует турниры по фигурному катанию.
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