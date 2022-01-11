Татьяну Тарасову вновь госпитализировали

Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову госпитализировали.

По ее словам, она сейчас находится в медучреждении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я в больнице", - сказала Тарасова.

Отметим, что это уже второй случай госпитализации Тарасовой за последний месяц. Ранее она попала в больницу 14 декабря по причине высокого давления, но спустя неделю ее выписали домой.

В прошлый раз Тарасова была вынуждена пропустить финальные съемки "Ледникового периода", в котором она является главой из членов жюри. Также в этом сезоне Тарасова не комментирует турниры по фигурному катанию.