Роналду может стать одноклубником Месси
"Пари Сен-Жермен" может подписать португальского форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Об этом сообщает Le 10 Sport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Таким образом нападающий может оказаться в одной команде с аргентинцем Лионелем Месси.
Сообщается, что французский форвард Килиан Мбаппе близок к уходу из клуба, поэтому "ПСЖ" вынужден думать об усилении, которое способно будет компенсировать расставание с нападающим.
Роналду недоволен положением "МЮ" в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) и заявил своему агенту Жорже Мендешу, что хочет уйти.
Во Франции утверждают, что "ПСЖ" готов вмешаться, если форвард даст понять, что намерен сменить команду.
36-летний португалец, контракт которого с "красными дьяволами" заканчивается 30 июня 2023 года, провел 22 матча за английский клуб, забил 14 мячей и сделал три результативные передачи.
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