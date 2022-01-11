Роналду может стать одноклубником Месси

"Пари Сен-Жермен" может подписать португальского форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Об этом сообщает Le 10 Sport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом нападающий может оказаться в одной команде с аргентинцем Лионелем Месси.

Сообщается, что французский форвард Килиан Мбаппе близок к уходу из клуба, поэтому "ПСЖ" вынужден думать об усилении, которое способно будет компенсировать расставание с нападающим.

Роналду недоволен положением "МЮ" в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) и заявил своему агенту Жорже Мендешу, что хочет уйти.

Во Франции утверждают, что "ПСЖ" готов вмешаться, если форвард даст понять, что намерен сменить команду.

36-летний португалец, контракт которого с "красными дьяволами" заканчивается 30 июня 2023 года, провел 22 матча за английский клуб, забил 14 мячей и сделал три результативные передачи.