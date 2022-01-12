Первую ракетку мира Джоковича обвинили в фальсификации тестов на коронавирус

Сербский теннисист Новак Джокович мог сфальсифицировать положительный тест на коронавирус. Об этом заявляет Der Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации немецкого издания, выступающего с обвинениями спортсмена, в его ПЦР-тестах есть несколько несостыковок. Согласно документам, предоставленным сборной Сербии, результаты теста появились в системе в 20:19 16 декабря. Однако данные сербской базы указывают, что это произошло в 14:21 26 декабря. В то же время данные по отрицательному тесту совпадают и относятся к 16:43 22 декабря.

Также было выявлено несоответствие в номерах, под которыми тесты указаны в базе. Положительный тест был зарегистрирован под номером 7371999, а отрицательный - 7320919. Таким образом, тест, который, по информации сербской команды, был сдан раньше, появился в базе позже.