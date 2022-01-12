Самый старый футболист в мире подписал новый контракт

Японский нападающий "Йокогамы" Кацуйоси Миура подписал новый профессиональный контракт. Об этом сообщает The Japan Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

54-летний Миура продлил контракт с "Йокогамой", за которую играет с 2005 года. Однако выступать самый старый футболист в мире будет за "Судзука Пойнт Геттерс" из четвертого дивизиона, куда его отдали в аренду на год. Новую команду футболиста возглавляет его старший брат Ясутоси Миура.

23 сентября 2020 года он вошел в историю, став самым возрастным участником профессионального футбольного матча. Он провел на поле 53 минуты в игре "Йокогамы" против "Кавасаки Фронтале".

Миура начал профессиональные выступления в 1986 году. Он известен по игре за бразильские "Палмейрас" и "Сантос". В 1990-х футболист выступал в Европе и защищал цвета итальянского "Дженоа" и хорватского "Загреба". Основную часть карьеры форвард провел в Японии. По данным портала Transfermarkt, всего за карьеру он сыграл в 682 матчах и забил 190 мячей.