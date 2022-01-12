Назначен новый главный тренер "Галатасарая"

Испанский специалист Доменек Торрент назначен новым главным тренером турецкой футбольной команды "Галатасарай" во вторник, заменив Фатиха Терима.

Об этом на пресс-конференции объявил председатель правления стамбульского клуба Бурак Элмас, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Торрент сменит на посту наставника "Галатасарая" Фатиха Терима.

59-летний Доменек Торрент был помощником Пепа Гвардиолы в "Барселоне", "Баварии" и "Манчестер Сити" с 2007 по 2018 год.

Впоследствии он работал главным тренером "Нью-Йорк Сити" и "Фламенго".