https://news.day.az/sport/1425798.html Назначен новый главный тренер "Галатасарая"
Назначен новый главный тренер "Галатасарая"
Испанский специалист Доменек Торрент назначен новым главным тренером турецкой футбольной команды "Галатасарай" во вторник, заменив Фатиха Терима.
Об этом на пресс-конференции объявил председатель правления стамбульского клуба Бурак Элмас, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Торрент сменит на посту наставника "Галатасарая" Фатиха Терима.
59-летний Доменек Торрент был помощником Пепа Гвардиолы в "Барселоне", "Баварии" и "Манчестер Сити" с 2007 по 2018 год.
Впоследствии он работал главным тренером "Нью-Йорк Сити" и "Фламенго".
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