Экс-вратарь «Реала» об агрессивном поведении Месси

Экс-вратарь мадридского "Реала" Ежи Дудек рассказал о грубом поведении аргентинского форварда Лионеля Месси во время выступления за "Барселону". Слова Дудека передает Daily Mail, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Он был очень обманчивым и провокационным, как и вся "Барселона" с Хосепом Гвардиолой. Я видел, как Месси говорил такие грубые вещи Пепе и Рамосу, что было сложно поверить в то, что это делал такой тихий и казалось бы хороший человек", - сказал Дудек.

Аргентинский нападающий перебрался в "Пари Сен-Жермен" в августе этого года. До этого он на протяжении 18 лет находился в системе испанской "Барселоны". После перехода в французский клуб 34-летний игрок сумел уже шесть раз отличиться за свою новую команду. Однако в чемпионате Франции на счету Месси всего один гол в одиннадцати матчах.

В Лиге чемпионов аргентинец является лучшим бомбардиром своей команды. В 1/8 финала французы встретятся с мадридским "Реалом".