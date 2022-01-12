Джокович сделал заявление после угрозы тюрьмы

Сербский теннисист Новак Джокович сделал заявление по поводу того, что посещал мероприятия после положительного анализа на коронавирус. Его слова приводит Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Спортсмен подчеркнул, что следовал обязательствам по тестированию. Он рассказал, что после посещения мероприятия, на котором были выявлены случаи заражения коронавирусом, сразу сдал несколько тестов, которые были отрицательными. После этого теннисист посетил мероприятие в Белграде, в ходе которого вручал награды детям. Джокович добавил, что получил положительный результат ПЦР-теста после мероприятия.

При этом теннисист отметил, что дал интервью изданию L'Equipe через два дня после того, как узнал, что сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус. За это в Сербии предусмотрено наказание - штраф или тюремное заключение сроком до трех лет.