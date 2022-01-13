"Челси" вышел в финал Кубка лиги Англии

"Челси" добился победы над "Тоттенхэмом" в ответном матче полуфинала Кубка лиги Англии, передает Day.Az со ссылкой на Матч.

Единственный мяч во встрече забил Антонио Рюдигер. В середине второго тайма при помощи системы VAR был отменен гол хозяев поля Харри Кейна.

"Челси" по сумме двух матчей вышел в финал турнира, в решающей игре турнира подопечные Томаса Тухеля сыграют с победителем пары "Арсенал" - "Ливерпуль".