https://news.day.az/sport/1426230.html "Челси" вышел в финал Кубка лиги Англии
"Челси" вышел в финал Кубка лиги Англии
"Челси" добился победы над "Тоттенхэмом" в ответном матче полуфинала Кубка лиги Англии, передает Day.Az со ссылкой на Матч.
Единственный мяч во встрече забил Антонио Рюдигер. В середине второго тайма при помощи системы VAR был отменен гол хозяев поля Харри Кейна.
"Челси" по сумме двух матчей вышел в финал турнира, в решающей игре турнира подопечные Томаса Тухеля сыграют с победителем пары "Арсенал" - "Ливерпуль".
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