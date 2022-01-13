https://news.day.az/sport/1426234.html "Реал" в финале Суперкубка Испании
"Реал" в финале Суперкубка Испании
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошел матч полуфинала Суперкубка Испании, в котором встретились "Барселона" и "Реал", передает Day.Az со ссылкой Матч.
Основное время встречи завершилось вничью со счетом 2:2. В составе каталонского клуба отличились Люк де Йонг и Ансу Фати. У мадридцев забили Винисиус Жуниор и Карим Бензема.
Победный гол состоялся на 98-й минуте после точного удара Федерико Вальверде.
"Реал" вышел в финал турнира, где сыграет с победителем пары "Атлетико" - "Атлетик".
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