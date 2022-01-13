"Реал" в финале Суперкубка Испании

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошел матч полуфинала Суперкубка Испании, в котором встретились "Барселона" и "Реал", передает Day.Az со ссылкой Матч.

Основное время встречи завершилось вничью со счетом 2:2. В составе каталонского клуба отличились Люк де Йонг и Ансу Фати. У мадридцев забили Винисиус Жуниор и Карим Бензема.

Победный гол состоялся на 98-й минуте после точного удара Федерико Вальверде.

"Реал" вышел в финал турнира, где сыграет с победителем пары "Атлетико" - "Атлетик".