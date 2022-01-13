https://news.day.az/sport/1426253.html Футболист спас жизнь своего одноклубника
Футболист спас жизнь своего одноклубника
Колумбийский футболист катарского "Аль-Райяна" Хамес Родрирег спас своего одноклубника Усмана Кулибали во время матча 13-го тура чемпионата Катара, передает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что Кулибали потерял сознание в конце первого тайма. Родригес подбежал к партнеру по команде, поправил ему голову, чтобы тот мог дышать, прежде чем к спортсмену успеет медицинская бригада.
Кулибали был доставлен в больницу. У него случился сердечный приступ.
В текущем сезоне чемпионата Катара Родригес провел семь матчей, забив три мяча.
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