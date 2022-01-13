Футболист спас жизнь своего одноклубника

Колумбийский футболист катарского "Аль-Райяна" Хамес Родрирег спас своего одноклубника Усмана Кулибали во время матча 13-го тура чемпионата Катара, передает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Кулибали потерял сознание в конце первого тайма. Родригес подбежал к партнеру по команде, поправил ему голову, чтобы тот мог дышать, прежде чем к спортсмену успеет медицинская бригада.

Кулибали был доставлен в больницу. У него случился сердечный приступ.

В текущем сезоне чемпионата Катара Родригес провел семь матчей, забив три мяча.