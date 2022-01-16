Роналду поделился мнением о сравнении с Роналдо и Рональдиньо

Нападающий сборной Португалии и Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду поделился мнением о бывших игроках сборной Бразилии Роналдо и Роналдиньо. Его цитирует ESPN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы втроем оставили свое наследие, свою историю. Могу сказать, что выиграл больше индивидуальных наград, чем они, но им удалось победить на чемпионате мира", - заявил Роналду. При этом португалец подчеркнул, что не любит сравнения.

Роналду отметил, что относится с большой симпатией к этим футболистам. "Когда я рос, смотрел на их игру. Неважно, кто лучший. Я считаю обоих своими кумирами, они оставили прекрасное футбольное наследие".

Роналдиньо играл за "Гремио", "Пари Сен-Жермен", "Барселону", "Милан", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Керетаро" и "Флуминенсе". В составе сборной Бразилии Роналдиньо становился чемпионом мира 2002 года, а в 2005 году выиграл "Золотой мяч". Он завершил карьеру в 2018 году.

Роналдо выступал в составе "Крузейро", ПСВ, каталонской "Барселоны", "Интера", мадридского "Реала", "Милана" и "Коринтианса". Он дважды выигрывал чемпионаты мира в составе сборной Бразилии в 1994 и 2002 годах. В 1997 и 2002 годах нападающий получал "Золотой мяч".