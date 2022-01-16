В Испании прервали матч из-за того, что фанаты попали палкой в футболиста

Матч 1/8 финала Кубка Испании между "Севильей" и "Бетисом" был остановлен в первом тайме из-за того, что полузащитнику красно-белых Жоану Жордану в голову прилетела палка. Главный судья встречи принял решение остановить матч. Пострадавшего игрока сразу же осмотрели представители медицинского штаба. Чуть позже команды в полном составе покинули поле, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Счет в матче открыл игрок "Севильи" Алехандро Гомес. Но спустя четыре минуты полузащитник "Бетиса" Набиль Фекир восстановил равновесие.

Позже Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) в своем Twitter сообщила о том, что было принято решение матч не доигрывать.