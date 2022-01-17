Самая сексуальная спортсменка в коротких шортах

Немецкая бегунья Алиса Шмидт показала фрагмент тренировочной пробежки

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, опубликовала новое видео в Instagram.

Легкоатлетка показала фрагмент тренировочной пробежки. Она попозировала в серых обтягивающих шортах и черной майке. В комментариях пользователи назвали ролик спортсменки сексуальным и энергичным.

2 октября Шмидт устроила для своих фанатов дефиле в Instagram. Она выложила несколько фотографий в разных нарядах и попросила подписчиков оценить их в комментариях.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.