Месси обиделся на Пике

Лионель Месси обиделся на своего бывшего партнера по команде Жерара Пике. Дело в том, что в октябре прошлого года защитник продлил контракт с каталонцами, при этом пойдя на значительное понижение зарплаты, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Такой поступок разочаровал аргентинского нападающего. Как сообщает Sport.es со ссылкой на журналиста Луиса Канута, Месси считает, что испанец специально переподписал контракт после того как Лео уже ушел из Барселоны, ведь если бы сделал это раньше, то мог помочь клубу удержать в своих рядах аргентинца. Теперь нападающий считает Пике предателем.

Напомним, Лионель Месси летом прошлого года покинул Барселону из-за финансовых проблем клуба. Каталонцы не могли подписать новый контракт с футболистом, ведь по законам Барселона не должна нарушать финансовый фейр-плэй. Месси перебрался в ПСЖ.