"Галатасарай" заинтересован в Эмрели
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Еще один клуб Суперлиги Турции заинтересовался азербайджанским форвардом польского футбольного клуба "Легия" Махиром Эмрели.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, польский портал Sport Wprost сообщает, что интерес к нападающему проявил не только "Истанбул ББ", но и "Галатасарай".
При этом другой польский портал Sport.pl отмечает, что "Легия", скорее всего, отклонит предложение "Истанбул ББ" относительно Эмрели в 750 000 евро.