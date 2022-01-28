"Галатасарай" заинтересован в Эмрели

Еще один клуб Суперлиги Турции заинтересовался азербайджанским форвардом польского футбольного клуба "Легия" Махиром Эмрели.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com , польский портал Sport Wprost сообщает, что интерес к нападающему проявил не только "Истанбул ББ", но и "Галатасарай".

При этом другой польский портал Sport.pl отмечает, что "Легия", скорее всего, отклонит предложение "Истанбул ББ" относительно Эмрели в 750 000 евро.