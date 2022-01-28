https://news.day.az/sport/1430742.html "Галатасарай" заинтересован в Эмрели
"Галатасарай" заинтересован в Эмрели
Еще один клуб Суперлиги Турции заинтересовался азербайджанским форвардом польского футбольного клуба "Легия" Махиром Эмрели.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, польский портал Sport Wprost сообщает, что интерес к нападающему проявил не только "Истанбул ББ", но и "Галатасарай".
При этом другой польский портал Sport.pl отмечает, что "Легия", скорее всего, отклонит предложение "Истанбул ББ" относительно Эмрели в 750 000 евро.
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