Канкун – главная цель года для азербайджанского таэквондо

Сборная Азербайджана по таэквондо постепенно определяется с планом на сезон. Уже сейчас понятно, что спортсменам придется несколько скорректировать подготовку, учитывая перенос чемпионата мира. Изначально он должен был состояться в апреле в Уси (Китай), а в итоге изменились и даты, и локация. Теперь главный старт года пройдет в ноябре в Канкуне (Мексика).

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.сom, ЧМ в Уси фигурировал на протяжении нескольких лет в календаре, но недавно китайская сторона сама вышла на Всемирную федерацию, признав, что не в состоянии провести турнир из-за пандемии. К этому времени, заявки на освободившуюся вакансию прислали несколько стран, в его организации была заинтересована и азербайджанская сторона. Еще в конце года после вице-президент национальной федерации Наги Сафаров заявил о том, что организация намерена принять ЧМ и эта задача является одной из приоритетных. В свое время Баку принимал и ЕВРО, и финал Гран-при по таэквондо, так что позиции заявки являлись довольно крепкими. Другое дело, что в голосовании победа осталась за Канкуном, набравшим 52 процента голосов.

Примечательно, что еще два года назад именно на этом мексиканском курорте должен был состояться финал Гран-при, впоследствии отмененный из-за пандемии. И остается надеяться, что данная участь не постигнет ЧМ, хотя при нынешних реалиях ни в чем нельзя быть уверенным. Во многом именно принимая во внимание фактор "ковида", старт решили провести в ноябре, а не в апреле, как было намечено ранее.

К тому же поздняя осень является идеальным временем для проведения главного старта сезона, так как даст возможность спортсменам целенаправленно к нему подготовиться. Тем более что в прошлом году, когда спортсменам пришлось вначале зарабатывать лицензии на Игры, а затем выступать на самой Олимпиаде, не все смогли выйти на пик формы. И иные, как олимпийский чемпион Рио Радик Исаев, и вовсе не попали в Токио. Теперь же задача вполне конкретная - показать себя на ЧМ, и каждый турнир до ноября будет носить подготовительный характер к Канкуну, где двукратного чемпион мира Милад Беиги Харчегани постарается выиграть титул в третий раз подряд.

Ну а открыть сезон наша команда может уже в феврале, когда пройдет сразу пять соревнований. Одно из них - "Turkish Open" в Стамбуле (8-13 февраля), где традиционно наши таэквондисты участвуют в расширенном составе.