Хабиб шуткой ответил на вопрос о набранном весе

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов шуткой ответил на вопрос бойца смешанных единоборств (ММА) Сергея Харитонова, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Спортсмен после турнира Eagle FC 44 поинтересовался у Нурмагомедова, удалось ли ему достичь веса 95 килограммов. Боец ответил, что сейчас - около 90 килограммов.

"А что поделать? Хорошего человека должно быть много", - пошутил Хабиб.