https://news.day.az/sport/1431114.html Хабиб шуткой ответил на вопрос о набранном весе
Хабиб шуткой ответил на вопрос о набранном весе
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов шуткой ответил на вопрос бойца смешанных единоборств (ММА) Сергея Харитонова, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Спортсмен после турнира Eagle FC 44 поинтересовался у Нурмагомедова, удалось ли ему достичь веса 95 килограммов. Боец ответил, что сейчас - около 90 килограммов.
"А что поделать? Хорошего человека должно быть много", - пошутил Хабиб.
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