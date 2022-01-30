Победа Азербайджана на Кубке мира по поло - очередное приятное достижение наших спортсменов

Посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров поделился в своем профиле в Twitter фотографиями с 37-го Кубка мира по поло, где азербайджанская команда одержала победу, впервые став чемпионом.

Как передает Day.Az, Ф.Искендеров также поделился впечатлеями о победе азербайджанских спортсменов.

"Сегодня на замерзшем швейцарском озере Санкт-Мориц команда "Land of Fire" впервые стала чемпионом мира по снежному поло. Рад быть рядом с нашей командой, заслужившей поздравления от всей нации. Новое приятное достижение для азербайджанского спорта и Федерации конного спорта Азербайджана", - написал посол.

Напомним, что в состоявшемся сегодня решающем матче азербайджанская команда обыграла французскую команду Clinique La Prairie со счетом 6:2 и впервые стала победителем турнира.