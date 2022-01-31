Среди прибывших на Олимпиаду выявили новые случаи заражения коронавирусом

Власти Китая выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине. Об этом говорится в заявлении оргкомитета, опубликованном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

30 января в Китай прибыло 1 252 человека, из них 622 спортсмена и официальных лиц и 630 человек - "представители других заинтересованных сторон". В результате ПЦР-тестирования спортсменов в аэропорту, а также в отеле Олимпийской деревни, было выявлено 37 новых случаев заражения, 12 - среди атлетов и официальных лиц, 25 - среди представителей заинтересованных сторон.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.