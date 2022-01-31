https://news.day.az/sport/1431300.html Среди прибывших на Олимпиаду выявили новые случаи заражения коронавирусом
Среди прибывших на Олимпиаду выявили новые случаи заражения коронавирусом
Власти Китая выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине. Об этом говорится в заявлении оргкомитета, опубликованном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
30 января в Китай прибыло 1 252 человека, из них 622 спортсмена и официальных лиц и 630 человек - "представители других заинтересованных сторон". В результате ПЦР-тестирования спортсменов в аэропорту, а также в отеле Олимпийской деревни, было выявлено 37 новых случаев заражения, 12 - среди атлетов и официальных лиц, 25 - среди представителей заинтересованных сторон.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
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