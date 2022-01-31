Олимпиада-2022: Стали известны суммы призовых за медали

В Пекине (Китай) в период с 4 по 20 февраля пройдут зимние Олимпийские игры, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

На предстоящих соревнованиях выступят 45 спортсменов из Украины, которые будут бороться за медали в 12-ти дисциплинах.

Стало известно, какую сумму призовых получат наши спортсмены, если выиграют олимпийскую медаль.

Золото - 125 тысяч долларов;

Серебро - 80 тысяч долларов;

Бронза - 55 тысяч долларов.

Примечательно, что такие же суммы призовых спортсмены получали на трех последних Олимпиадах - в 2014 и 2018 годах, а также на ОИ-2020 в Токио, которая состоялась летом 2021 года.

На предстоящей Олимпиаде будет разыграно 109 комплектов медалей в 15-ти видах спорта.