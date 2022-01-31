Рафаэль Надаль стал чемпионом Australian Open - 2022

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль стал победителем открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

В решающем матче он обыграл вторую ракетку мира 25-летнего россиянина Даниила Медведева со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность финала составила 5 часов 24 минуты.

Надаль 3 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 22. На счету Медведева - 23 эйса, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 22.

Отметим, что до этого момента 35-летний Надаль брал титул в Мельбурне лишь однажды, в 2009 году. Прошлогодний Australian Open выиграл первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, который не сумел принять участие в текущем розыгрыше из-за скандала с визой и последовавшей депортации. В прошлогоднем финале он обыграл именно Медведева.