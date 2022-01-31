УЕФА просит наставника "Реала" сдать тренерский экзамен

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) попросил наставника мадридского "Реала" Карло Анчелотти сдать тренерский экзамен для продолжения работы. Об этом сообщает Goal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

31 декабря 2021 года у итальянского специалиста, трижды побеждавшего в финале Лиги чемпионов, истекла лицензия Pro, дающая право работать с клубами элитных дивизионов. Организация уведомила 62-летнего тренера о необходимости пройти повторную аттестацию, чтобы продолжить трудовую деятельность.

Королевская испанская футбольная федерация сообщила Анчелотти, что свяжется с УЕФА, чтобы повлиять на ситуацию.

Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионата Испании "Реал" занимает первую строчку в турнирной таблице.