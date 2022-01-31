https://news.day.az/sport/1431438.html Эриксен официально перешел в Брентфорд
Эриксен официально перешел в Брентфорд
Кристиан Эриксен нашел себе новую команду. Как сообщил клуб английской Премьер-лиги Брентфорд, опытный полузащитник сборной Дании подписал контракт именно с ними, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона.
Отметим, ранее Эриксен уже выступал в чемпионате Англии - с 2013 по 2020 годы он защищал цвета лондонского Тоттенхэма.
Напомним, Эриксону пришлось искать себе новый клуб после того, как ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор.
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