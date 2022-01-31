Эриксен официально перешел в Брентфорд

Кристиан Эриксен нашел себе новую команду. Как сообщил клуб английской Премьер-лиги Брентфорд, опытный полузащитник сборной Дании подписал контракт именно с ними, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона.

Отметим, ранее Эриксен уже выступал в чемпионате Англии - с 2013 по 2020 годы он защищал цвета лондонского Тоттенхэма.

Напомним, Эриксону пришлось искать себе новый клуб после того, как ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор.