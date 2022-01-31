Рафаэль Надаль завоевал 21 трофей Большого шлема

Ни травма ноги, грозящая завершением карьеры, ни перенесенный всего за месяц до Australian Open ковид - не смогли остановить Рафаэля Надаля от завоевания рекордного 21 трофея Большого шлема, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В отсутствии своих главных соперников Новака Джоковича и Роджера Федерера вторая за карьеру победа в Австралии не далась испанцу легко.

Поздравляя Надаля с победой, швейцарец Роджер Федерер, все еще восстанавливающийся после травмы, написал:

"Еще несколько месяцев назад мы шутили, что оба на костылях. Но это невероятно. Никогда нельзя недооценивать великого чемпиона".

Не попавший на Australian Open по бюрократическим причинам Новак Джокович также восхитился потрясающим боевым духом испанца.

Воскресный финал длился 5 часов и 24 минуты, став вторым по протяженности за историю турниров Большого шлема. Но и в 2012-м там же в Мельбурн-парке не обошлось без Надаля. Его противостояние с Новаком Джоковичем длилось на 30 минут больше, но удача оказалась на стороне серба.