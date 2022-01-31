В какой стране может пройти матч "Карабаха" с "Марселем"?

Пока не определена страна, которая примет футбольный матч "Карабах" - "Марсель".

Об этом сообщил Trend руководитель пресс-службы футбольного клуба (ФК) "Карабах" Гюндуз Аббасзаде, передает Day.Az.

По его словам, УЕФА руководствуется двумя критериями в связи с вакцинацией от коронавируса.

"Первым условием является вакцинация лиц, отправляющихся в поездку, а вторым - признание некоторых вакцин страной, которую должна посетить команда. Ответственность лежит на стороне, принимающей игру. "Марсель" хочет сыграть с "Карабахом" во Франции. Поскольку во Франции не признана вакцина Sinovac, УЕФА обратился к французскому правительству с просьбой разрешить проведение матча в качестве исключения. В противном случае игра пройдет в нейтральной стране.

Правительство Франции пока не ответило на это обращение. Вероятно, в ближайшие дни станет известно, где состоится игра", - сказал Аббасзаде.

Отметим, что первый матч "Карабах" - "Марсель" состоится 17 февраля и будет выездным, а ответная игра пройдет 24 февраля в Баку.