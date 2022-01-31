Азербайджанский велогонщик дебютировал за турецкий клуб
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Азербайджанский велогонщик Али Гурбанов дебютировал за турецкий клуб "Сакарья ББ Про".
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, велогонщик молодежной сборной Азербайджана вышел на старт Гран-при Мегасарая (категория 1.2).
Отметим, что кроме Гурбанова за этот клуб выступает капитан "милли" Эльчин Асадов. (ФВА)