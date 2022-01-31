https://news.day.az/sport/1431535.html Азербайджанский велогонщик дебютировал за турецкий клуб
Азербайджанский велогонщик дебютировал за турецкий клуб
Азербайджанский велогонщик Али Гурбанов дебютировал за турецкий клуб "Сакарья ББ Про".
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, велогонщик молодежной сборной Азербайджана вышел на старт Гран-при Мегасарая (категория 1.2).
Отметим, что кроме Гурбанова за этот клуб выступает капитан "милли" Эльчин Асадов. (ФВА)
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