Перенесший остановку сердца футболист возвращается на поле

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, перенесший остановку сердца в матче группового этапа чемпионата Европы, возвращается на поле. Английский футбольный клуб "Брентфорд" объявил о подписании контракта со спортсменом. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В июне прошлого года во время матча сборной Дании против команды Финляндии на Евро-2020 футболист упал на газон и не смог подняться. Медики пытались реанимировать его на протяжении 15 минут, затем увезли в больницу, где позднее выяснилось, что у игрока случился сердечный приступ и он перенес клиническую смерть.

Эриксену установили дефибриллятор, но на тот момент он выступал за итальянский "Интер", но с кардиостимуляторами в национальном чемпионате соревноваться запрещено, поэтому в декабре клуб расторг контракт с футболистом.

Все это время Эриксен продолжал тренироваться. В начале января в интервью датским СМИ он завил, что его цель - сыграть на чемпионате мира в Катаре.

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк уже работал с Эриксеном в молодежной сборной Дании.