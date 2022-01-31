Команда «Land of Fire», завоевавшая кубок мира по поло, возвратилась на Родину

31 января команда "Land of Fire", завоевавшая 37-й кубок мира по поло в городе Санкт-Мориц (Швейцария), возвратилась на Родину.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в церемонии встречи в Международном аэропорту Гейдара Алиева приняли участие представители Федерации конного спорта Азербайджана, спортивной общественности, близкие спортсменов и журналисты.

Отметим, что первым соперником нашей команды на турнире, стартовавшем 27 января, была команда "Perrier Jouet". Одержав уверенную победу, наша команда победила в полуфинальном матче победителя 2019 года - команду "Badrutts Palace", и вышла в финал, в котором встретилась с "Clinique La Prairie".

30 января в финальном матче наша команда начала игру с отставанием на пол очка. Однако "Land of Fire" завоевала победу со счетом 6-2,5 очка.

Таким образом, азербайджанские спортсмены впервые в истории завоевали кубок мира по поло.