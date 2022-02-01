Национальный олимпийский комитет Азербайджана неизменно придерживается ценностей олимпизма

Олимпийские игры - это спортивный праздник для всех, и он должен быть вне политики. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом Синьхуа заявил вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Азербайджана Чингиз Гусейнзаде.

По его словам, олимпийское движение всегда было воплощением дружбы, примирения и добрососедства.

"Азербайджан после объявления независимости в 1991 году влился в мировую олимпийскую семью, на протяжении всех этих лет руководство НОК страны неизменно придерживалось фундаментальных принципов и ценностей олимпизма - борьбы за мир, мирного сосуществования жителей планеты Земля, уважения и взаимопонимания между народами, созидания мирного сообщества", - отметил Гусейнзаде.

Вице-президент НОК подчеркнул, что хотя Азербайджан будет представлен на Играх всего двумя спортсменами, но любители зимнего спорта в стране будут внимательно следить за честной олимпийской борьбой в Пекине.

Он выразил уверенность, что соревнования в Пекине пройдут на самом высоком организационном уровне, и спортсмены, гости столицы КНР станут свидетелями очередного триумфа гостеприимства и радушия жителей Поднебесной.

"Китай, обладающий богатым опытом организации крупных международных мероприятий, успешно проведет Олимпиаду, а Пекин войдет в историю как город, где пройдут и летние, и зимние Олимпийские игры", - заключил Гусейнзаде.