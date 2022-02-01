Роберто Карлос возобновит карьеру в команде пивбара

Роберто Карлос снова выйдет на поле. Чемпион мира 2002 года и трехкратный победитель Лиги чемпионов Роберто Карлос возобновит карьеру футболиста на один матч, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Как сообщает BBC Sport, 48-летний чемпион мира проведет игру в Пивной лиге Англии - это любительское соревнование, в котором участвуют команды баров и пабов.

Бразилец сыграет за клуб "Булл ин Барн Юнайтед". Дело в том, что коллектив победил в конкурсе "Трансфер мечты" организованным eBay.

Для участия в этом конкурсе нужно было заплатить всего пять фунтов. Победитель на один матч получает в свой состав профессионального футболиста.

Роберто Карлос выйдет на замену, а все вырученные средства будут направлены на благотворительность.