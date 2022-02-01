Высоко оцениваю сотрудничество с Азербайджаном в сфере гимнастики

Высоко оцениваю сотрудничество между нашими странами в сфере гимнастики.

Об этом сказала вице-президент Федерации гимнастики Португалии Катарина Леандро, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вице-президент Федерации гимнастики Португалии отметила, что во второй раз посещает столицу Азербайджана.

"Люблю Баку, город прекрасен. Вчера была на экскурсии, и мне очень понравилось. Мы рады находиться здесь. В Баку созданы прекрасные условия и возможности для работы", - отметила она

В Национальной арене гимнастики в Баку португальские гимнастки находятся на учебно-тренировочных сборах, и, по словам Катарины Леандро, здесь они готовятся к престижным международным соревнованиям.

"Для нас крайне важны взаимный обмен и сотрудничество с Федерацией гимнастики Азербайджана. И мы выражаем благодарность руководству Федерации гимнастики Азербайджана и члену Исполнительного комитета Федерации Мариане Василевой", - сказала она.

Вице-президент Федерации гимнастики Португалии также рассказала о том, какие гимнастические дисциплины развиты у нее в стране.

"Наш представитель по спортивной гимнастике участвовал в Олимпийских играх. Он входит в первую десятку рейтинга. Исходя из полученных результатов, я сказала бы, что спортивная гимнастика более развита в Португалии. У нас также есть результаты на чемпионатах мира по прыжкам на батуте и акробатической гимнастике. Наши представительницы в художественной гимнастике в индивидуальных выступлениях завоевали несколько медалей на международных соревнованиях. По результатам достижений мы находимся в середине европейского рейтинга", - добавила она.

Катарина Леандро подчеркнула, что высоко оценивает сотрудничество между Португалией и Азербайджаном в сфере гимнастики.

"Работа, проделанная в Азербайджане в сфере гимнастики, заслуживает высокой оценки. Азербайджан день ото дня развивается во всех сферах", - сказала она.

Леандро также поделилась своим мнением об уровне подготовки азербайджанских гимнасток.

"Проделанная работа находится на высоком уровне. Подготовка команды в групповых упражнениях отличается, на тренировках применяется творческий подход. И мне это очень нравится. Гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, день ото дня совершенствуются. По моему мнению, они входят в число одних из сильнейших гимнасток в мире", - заключила она.