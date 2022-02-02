Массовое заражение коронавирусом в сборной Азербайджана

В сборной Азербайджана по футболу до 18 лет зафиксировано массовое заражение коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, он был обнаружен у шести футболистов, тренера и члена административного персонала команды.

Заразившиеся футболисты: Адем Топалов, Гамзали Микаилов, Эшгин Ахмедов, Гаджиали Ширалиев, Мурад Мамедов, Санан Агаларов, тренер Аслан Керимов и администратор Эхтирам Аббасов.

В связи с этим сборы и поездка команды были отменены.

Отметим, что сборная U-18 должна была принять участие в международном турнире, который пройдет с 3 по 14 февраля в Минске.