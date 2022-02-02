https://news.day.az/sport/1431965.html Массовое заражение коронавирусом в сборной Азербайджана
Массовое заражение коронавирусом в сборной Азербайджана
В сборной Азербайджана по футболу до 18 лет зафиксировано массовое заражение коронавирусом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, он был обнаружен у шести футболистов, тренера и члена административного персонала команды.
Заразившиеся футболисты: Адем Топалов, Гамзали Микаилов, Эшгин Ахмедов, Гаджиали Ширалиев, Мурад Мамедов, Санан Агаларов, тренер Аслан Керимов и администратор Эхтирам Аббасов.
В связи с этим сборы и поездка команды были отменены.
Отметим, что сборная U-18 должна была принять участие в международном турнире, который пройдет с 3 по 14 февраля в Минске.
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