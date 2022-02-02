Суарес обошел Месси по числу голов

Нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Уругвая Луис Суарес поразил ворота сборной Венесуэлы в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Игра завершилась со счетом 4:1, форвард отметился реализованным пенальти.



Этот забитый мяч позволил Суаресу опередить нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионеля Месси в списке бомбардиров квалификации мирового первенства - после этой игры в активе уругвайца 28 мячей, в то время как у аргентинца их 27, сообщает Mister Chip.

Бомбардирский рекорд отборочных турниров чемпионата мира принадлежит Карлосу Руису из Гватемалы - 39 мячей.

В топ-3 также входят форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду (Португалия, 36 голов) и Али Даеи (Иран, 35).