О завершении карьеры объявил "величайший игрок в американский футбол"

В США поклонники спорта провожают Тома Брэди - звезду американского футбола. Он объявил, что завершает карьеру, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

44-летний квотербек провёл в Национальной футбольной лиге 22 сезона. Со своими клубами он 10 раз выходил на "Супербоул" - финальный матч Лиги, выигрывал его семь раз - больше всех в истории - при этом рекордные пять раз его признавали самым ценным игроком финальной игры.

Брэди уже называют величайшим игроком в американский футбол: величайшим квотербеком он стал уже давно. Даже в этом, последнем сезоне у него ещё есть шанс вновь стать лучшим игроком.