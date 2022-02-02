В сезоне 2022/2023 в Премьер-лиге Азербайджана будут играть 10 команд.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в среду исполнительный вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов на отчетной конференции АФФА.

По его словам, этот план будет реализован при условии отсутствия форс-мажорных обстоятельств.

Отметим, что в настоящее время в Премьер-лиге Азербайджана играют восемь команд.