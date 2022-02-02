https://news.day.az/sport/1431999.html В Премьер-лиге Азербайджана будут играть 10 команд
В Премьер-лиге Азербайджана будут играть 10 команд
В сезоне 2022/2023 в Премьер-лиге Азербайджана будут играть 10 команд.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в среду исполнительный вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов на отчетной конференции АФФА.
По его словам, этот план будет реализован при условии отсутствия форс-мажорных обстоятельств.
Отметим, что в настоящее время в Премьер-лиге Азербайджана играют восемь команд.
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