Когда в Азербайджане внедрят систему VAR?

Глава Судейского комитета АФФА Фриц Штухлик в ходе Конференции ассоциации рассказал о том, когда система VAR начнет действовать в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на azerisrport.com

"Наши представители посетили Турцию для адаптации к системе VAR. Было закуплено оборудование для этого. Но при этом девиз VAR - минимум вмешательство в игру. Центр VAR будет на Олимпийском стадионе, а также будет иметься мобильный автобус. В ближайшее время в Баку пройдет практика для судей. Для начала будем практиковаться на матчах юношеских команд. Минимум 28 товарищеских матчей надо провести, чтобы начать работу на матчах премьер-лиги Азербайджана. Десять арен будут задействованы для VAR: помимо домашних стадионов клубов АЗПЛ, это также стадионы "Тофик Бахрамов" и "Далга Арена". Старт работы чуть задержится из-за сложности процедуры. Планируем стартовать в конце марта, в начале апреля", - заявил Штухлик.